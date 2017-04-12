Сумщина получила первого официального военного капеллана Благочинный Ахтырского благочиния протоиерей Андрей Брынчак отныне будет занимать должность капеллана Нацгвардии воинской части, расположенной под Ахтыркой.

Ранее все военные священнослужители ездили в зону АТО в качестве волонтеров. Теперь же эту должность совместно с Минобороны ввели на государственной уровне.

Священники будут закрепляться за каждой воинской частью и, соответственно, ехать с ней в АТО, если туда отправляться военные. Оружие в руки брать не будут. В обязанности священников в зоне АТО входят духовные беседы, проведения молитв и литургий для военных. Стать военным капелланом официально могут служители церкви исключительно Киевского патриархата, сообщает пресс-центр УПЦ КП.