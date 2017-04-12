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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25219

Сумщина получила первого официального военного капеллана

Благочинный Ахтырского благочиния протоиерей Андрей Брынчак отныне будет занимать должность капеллана Нацгвардии воинской части, расположенной под Ахтыркой.

Ранее все военные священнослужители ездили в зону АТО в качестве волонтеров. Теперь же эту должность совместно с Минобороны ввели на государственной уровне.

Священники будут закрепляться за каждой воинской частью и, соответственно, ехать с ней в АТО, если туда отправляться военные. Оружие в руки брать не будут. В обязанности священников в зоне АТО входят духовные беседы, проведения молитв и литургий для военных. Стать военным капелланом официально могут служители церкви исключительно Киевского патриархата, сообщает пресс-центр УПЦ КП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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