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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5895

В Ромнах депутаты сорвали сессию горсовета

26 апреля из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Роменского городского совета.

По неизвестным причинам депутаты городского совета - представители политических партий «Свобода», «За Украину», БПП не явились на заседание городского совета. Хотя, накануне вопросы повестки дня были проработаны в постоянных комиссиях, на которых присутствовали все депутаты, сообщает сайт горсовета.

Вопросы, которые важны для громады, остались нерешенными, поэтому мэр Сергей Салатун подписал распоряжение о переносе заседания на 3 мая.

Политика Ромны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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