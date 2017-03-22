В Ромнах депутаты сорвали сессию горсовета 26 апреля из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Роменского городского совета.

По неизвестным причинам депутаты городского совета - представители политических партий «Свобода», «За Украину», БПП не явились на заседание городского совета. Хотя, накануне вопросы повестки дня были проработаны в постоянных комиссиях, на которых присутствовали все депутаты, сообщает сайт горсовета.

Вопросы, которые важны для громады, остались нерешенными, поэтому мэр Сергей Салатун подписал распоряжение о переносе заседания на 3 мая.