В Ромнах депутаты сорвали сессию горсовета

По неизвестным причинам депутаты городского совета - представители политических партий «Свобода», «За Украину», БПП не явились на заседание городского совета. Хотя, накануне вопросы повестки дня были проработаны в постоянных комиссиях, на которых присутствовали все депутаты, сообщает сайт горсовета.
Вопросы, которые важны для громады, остались нерешенными, поэтому мэр Сергей Салатун подписал распоряжение о переносе заседания на 3 мая.
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