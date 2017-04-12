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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за сутки уничтожили три устаревших боеприпаса

В течение 26 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили две гранаты и мину.

Роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва гранату РГД-33, 82-мм минометную мину и ручную гранату Ф-1. Первую находку накануне в с. Чернево Глуховского района обнаружил местный житель во время земляных работ на открытой территории. На расстоянии 500 м от жилых домов гражданин раскопал гранату РГД-33. Минометную мину обнаружили в г. Шостка на открытой территории. В том же населенном пункте, на месте бывшего стихийной свалки, возле гаражей, жители наткнулись на ручную гранату Ф-1, которая лежала на расстоянии 50 м от жилых домов.

В этот же день в 12:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местного жителя об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Ивот Шосткинского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это три 152-мм артснаряда. На них наткнулся местный житель на берегу мелиоративного канала на расстоянии 100 м до автодороги Шостка - Ивот и 2 км от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Право Боеприпасы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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