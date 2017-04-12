Под Шосткой сгорело два жилых дома

Когда спасатели прибыли на место, огнем были охвачены два дома и хозяйственные постройки. Распространению огня благоприятствовал сильный ветер. Было принято решение задействовать дополнительные силы и средства. Привлекались 4 спецавтомобиля.
Пожар ликвидировали только в 4.45. Пострадавших нет, а вот оба дома огнем полностью уничтожены. Причина пожара устанавливается, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные спасли двух человек и пять эвакуировали....
20 апреля около 16.00 в парке Свободы в Шостке произошло возгорание пневматического тира....
Спасатели ликвидировали пожар на балконе, вызванный свечой....
Сегодня, 20 апреля, около 9.00, произошел пожар в доме № 15 по ул. Онуприенко в Шостке....
Мужчина получил более 60% ожогов тела и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей....