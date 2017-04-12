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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Шосткой сгорело два жилых дома

26 апреля в 22.22 в службу «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Собичево Шосткинского района.

Когда спасатели прибыли на место, огнем были охвачены два дома и хозяйственные постройки. Распространению огня благоприятствовал сильный ветер. Было принято решение задействовать дополнительные силы и средства. Привлекались 4 спецавтомобиля.

Пожар ликвидировали только в 4.45. Пострадавших нет, а вот оба дома огнем полностью уничтожены. Причина пожара устанавливается, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Пожар
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