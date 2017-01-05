Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50140

Краснополье получило новый школьный автобус

Сегодня, 27 апреля, Краснопольская школа получила новый школьный автобус.

Вручал ключи от него лично глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. Выступая перед педагогами и школьниками, чиновник отметил, что в ближайшее время новый транспорт получат все учебные заведения области, которые не имеют достаточной возможности обеспечить организованное перевозки детей, тогда как уже началась активная подготовка к экзаменам и ВНО.

Новый комфортабельный автобус был приобретен в рамках реализации государственной программы «Школьный автобус» на условиях софинансирования из областного и районного бюджетов.

Общая пассажировместимость одного автобуса - 31 место для сидения. Поэтому, дети из сел получат возможность приобщиться к интересной жизни в большой районной школе, где они получат знания, а родители ощущение большего спокойствия за своих детей.

Учителя Краснопольской школы поблагодарили за новый транспорт и подчеркнули, что обеспечение местным детям доступа к новейшим технологиям и качественного обучения является очень важным в современных реалиях жизни. 

Общество Краснополье Школьный автобус
view counter

По тематике

На Сумщине закупят школьные автобусы российского производства от экс-регионала
17.04.2017 11:19

На Сумщине закупят школьные автобусы российского производства от экс-регионала

Департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации 12 апреля по результатам тендера заказал ООО «Радиал-Украина» школьные автобусы на 41,73...

14.04.2017 08:30

На Сумщине до 1 сентября обещают 29 новых школьных автобусов

До 1 сентября Сумщина должна получить 29 школьных автобусов....

30.03.2017 09:31

В Краснополье создают современную опорную школу

По словам первого замглавы Сумской облгосадминистрации Александра Марченко, это будет учебное заведение нового типа, школа будущего, модернизированная, оснащен новейшим оборудованием...

13.03.2017 15:46

В Краснополье центр админуслуг сделают за шведские деньги

Краснопольская объединенная территориальная громада выбрана для участия в конкурсном отборе для создания ЦПАУ, который проводился шведской компанией SKL International....

05.01.2017 08:40

В Краснополье ввели в действие реконструированную центральную котельную

Обустройство котельной тремя твердотопливными котлами мощностью 1 МВт каждый произошло за счет средств Государственного фонда регионального развития....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.