Краснополье получило новый школьный автобус

Вручал ключи от него лично глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. Выступая перед педагогами и школьниками, чиновник отметил, что в ближайшее время новый транспорт получат все учебные заведения области, которые не имеют достаточной возможности обеспечить организованное перевозки детей, тогда как уже началась активная подготовка к экзаменам и ВНО.
Новый комфортабельный автобус был приобретен в рамках реализации государственной программы «Школьный автобус» на условиях софинансирования из областного и районного бюджетов.
Общая пассажировместимость одного автобуса - 31 место для сидения. Поэтому, дети из сел получат возможность приобщиться к интересной жизни в большой районной школе, где они получат знания, а родители ощущение большего спокойствия за своих детей.
Учителя Краснопольской школы поблагодарили за новый транспорт и подчеркнули, что обеспечение местным детям доступа к новейшим технологиям и качественного обучения является очень важным в современных реалиях жизни.
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