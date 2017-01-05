Краснополье получило новый школьный автобус Сегодня, 27 апреля, Краснопольская школа получила новый школьный автобус.

Вручал ключи от него лично глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. Выступая перед педагогами и школьниками, чиновник отметил, что в ближайшее время новый транспорт получат все учебные заведения области, которые не имеют достаточной возможности обеспечить организованное перевозки детей, тогда как уже началась активная подготовка к экзаменам и ВНО.

Новый комфортабельный автобус был приобретен в рамках реализации государственной программы «Школьный автобус» на условиях софинансирования из областного и районного бюджетов.

Общая пассажировместимость одного автобуса - 31 место для сидения. Поэтому, дети из сел получат возможность приобщиться к интересной жизни в большой районной школе, где они получат знания, а родители ощущение большего спокойствия за своих детей.

Учителя Краснопольской школы поблагодарили за новый транспорт и подчеркнули, что обеспечение местным детям доступа к новейшим технологиям и качественного обучения является очень важным в современных реалиях жизни.