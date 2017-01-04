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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские депутаты пожаловались на «Сумыгаз» генпрокурору

26 апреля во время сессии городского совета депутаты обратились к Генеральному прокурору Украины, Министру внутренних дел Украины относительно действий ПАО «Сумыгаз» по поводу установления общедомовых счетчиков газа.

В тексте обращения говорится, что в городской совет, городскому голове и исполнительные органы в последние полгода поступают многочисленные обращения жителей города относительно неправомерных действий ПАО «Сумыгаз» по поводу установления всем жителям дома, как бытовым потребителям, режима поставки природного газа, по которому фактический объем потребленного природного газа по каждому бытовому потребителю за соответствующий предыдущий месяц определяется по предельным объемам потребления природного газа, на том основании, что жители дома, якобы, отказались от установки общедомового счетчика газа.

ПАО «Сумыгаз» в каждом случае действует по одинаковой незаконной процедуре, когда сначала представители соответствующего юридического лица составляют акты, где в качестве нарушения отмечается отказ всех потребителей соответствующих домов (без подтверждений такого отказа) от установки общедомового счетчика, который осуществляется по инициативе и при средства оператора ГРМ и недопуск представителей оператора ГРМ для проведения монтажных работ, а затем на основании этих актов постоянно действующая комиссия ПАО «Сумыгаз» по рассмотрению актов о нарушениях устанавливает всем жителям дома режим поставок природного газа, по которым фактический объем потребленного природного газа по каждому бытовому потребителю определяется по предельным объемам потребления природного газа.

Прямой умысел членов соответствующей комиссии, направленный на совершение вышеуказанных неправомерных действий, предвзятость и необъективность, заключаются в том, что члены комиссии четко понимали противоправность своих действий и пытались незаконно обогатить публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «Сумыгаз», должностными лицами которого они являются, совершая противоправные действия, подпадающие под признаки уголовно наказуемых действий, определенных ст. ст. 356, 364, 367 Уголовного кодекса Украины.

Учитывая это, сумские депутаты просят уполномоченного представителя органа, призванного согласно Конституции Украины, Закона Украины «О Национальной полиции» осуществлять обеспечение охраны прав и свобод человека, противодействия преступности прекратите этот беспредел. И в порядке ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование вышеприведенных обстоятельств.

Право Сумыгаз
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