16-летний роменчанин ограбил школьника

В Роменский отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 31-летняя жительница города. Молодая женщина объяснила, что днем в парке неизвестный парень ограбил ее 11-летнего сына.
Во время проверки правоохранители установили, что пострадавший вместе со своим товарищем шел по парку, когда неожиданно к нему сзади подбежал какой-то парень и выхватил прямо из рук новенький гаджет, который мальчик именно в тот момент держал в руках, и скрылся.
На след злоумышленника сотрудники полиции вышли уже оперативным путем. Им оказался 16-летний роменчанин, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Оправдываясь, несовершеннолетний злоумышленник объяснил, что когда заметил в руках школьника дорогую вещь, то решил отобрать ее, чтобы потом продать. Однако распорядиться своей «добычей» юноша не успел - помешали полицейские.
Сейчас в отношении подозреваемого следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до четырех лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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