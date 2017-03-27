На берегу Псла сумские копы нашли угнанный автомобиль 25 апреля, патрулируя берег реки Псел, недалеко от гипермаркета «Эпицентр», около 6 часов утра, патрульные заметили автомобиль Toyota Corolla.

Транспортное средство привлекло внимание полицейских своим местоположением и отсутствием у него владельца. Патрульные проверили номерные знаки по имеющимся базам и выяснили, что данный автомобиль с 11 апреля текущего года находился в розыске по факту незаконного завладения.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, а также сообщили владелицу транспортного средства хорошую новость.