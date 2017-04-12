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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Двое учителей Сум получать надбавки к зарплатам

27 апреля исполнительный комитет принял решение о премировании учителей-участников II (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2017».

Согласно этому документу, двум учителям в течение года (с 1 мая 2017 по 30 апреля 2018 года) будут выплачивать ежемесячную надбавку за высокие достижения в труде.

Победительница II (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2017» - учитель музыкального искусства специализированной школы I-III ступеней № 1 им. В. Стрельченко Валентина Новикова будет получать дополнительно каждый месяц 20% должностного оклада, а лауреат этого конкурса - учитель биологии общеобразовательной школы № 22 Светлана Мильченко - 10% должностного оклада.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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