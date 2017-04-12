Двое учителей Сум получать надбавки к зарплатам 27 апреля исполнительный комитет принял решение о премировании учителей-участников II (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2017».

Согласно этому документу, двум учителям в течение года (с 1 мая 2017 по 30 апреля 2018 года) будут выплачивать ежемесячную надбавку за высокие достижения в труде.

Победительница II (областного) тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2017» - учитель музыкального искусства специализированной школы I-III ступеней № 1 им. В. Стрельченко Валентина Новикова будет получать дополнительно каждый месяц 20% должностного оклада, а лауреат этого конкурса - учитель биологии общеобразовательной школы № 22 Светлана Мильченко - 10% должностного оклада.