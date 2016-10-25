В Сумах пока не повысили тариф на вывоз мусора Сегодня, 27 апреля, на заседании исполкома Сумского рассматривали проекты решений о повышении тарифов на вывоз ТБО.

Для ООО «Сервисресурс», которое обслуживает примерно четверть города, планировалось повысить тарифы в среднем на 28%. Для ООО «А-Муссон» планировалось повышение на 10%. Оба проекта решения сняли на доработку, так как не все члены исполкома успели ознакомиться с расчетами предприятий.