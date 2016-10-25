В Сумах пока не повысили тариф на вывоз мусора

Для ООО «Сервисресурс», которое обслуживает примерно четверть города, планировалось повысить тарифы в среднем на 28%. Для ООО «А-Муссон» планировалось повышение на 10%.
Оба проекта решения сняли на доработку, так как не все члены исполкома успели ознакомиться с расчетами предприятий.
С 15 апреля тарифы на услуги водоснабжение и водоотведение от КП «Горводоканал» повышаются....
Сегодня, 14 марта, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и...
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Постоянна комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства, регулирования земельных отношений, природопользования и экологии Сумського горсовета предлагает отдать 37 соток сум ской...
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