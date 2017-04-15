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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51145

Полицейские вычислили роменчанина, который обокрал соседский дом

оменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 22–летнего ранее судимого местного жителя, который украл деньги из дома своих соседей.

С заявлением о краже денег в полицию обратилась 56–летняя женщина. Она рассказала, что пока вместе с близкими ходила в церковь, из ее дома, из тайника, пропали три тысячи гривен.

Полицейские провели проверку и оперативным путем установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 22-летний сосед заявительницы. А пообщавшись с ним, человек признался в преступлении. Полицейским он рассказал, что ворует из-за материальной нужды. А в тот день, увидев, как соседи ушли по делам, воспользовался их отсутствием. В дом, говорит, попал через окно, а покопавшись в вещах и найдя деньги, быстро убежал.

Сейчас сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим имущественным преступлениям. В отношении него уже открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчина может вновь попасть за решетку на ближайшие шесть лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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