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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:534361

В центре Сум накрыли порностудию

В Сумах прекращена деятельность домашней порностудии.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным управлением ГУ НП в Сумах разоблачили домашнюю порностудию, которая действовала около года.

Почти в центре города Сумы 42-летний уроженец Запорожской области арендовал элитную двухуровневую квартиру, обустроил ее компьютерной техникой, веб-камерами, средствами освещения, приобрел интимную одежду и т.п. К своей преступной деятельности он привлекал девушек, которые в онлайн-режиме собирали по ту сторону экранов любителей «клубнички». За свою «работу» девушки получали денежное вознаграждение.

Сейчас установлена 22-летняя жительница Сумской области, которая проживала в указанной квартире и систематически занималась данной противоправной деятельностью. Также установлено, что организатор порностудии подыскивал несовершеннолетних девушек, используя их тяжелое материальное положение, вербовал и использовал в качестве «порноактрисс». В частности, в начале апреля 2017 года мужчина познакомился с 17-летней жительницей Сум, предложил ей высокооплачиваемую «работу», а именно участвовать в съемках порнографического содержания.

В так называемой домашней порностудии в четверг, 27 апреля 2017 года, проведено санкционированный обыск, во время которого изъято диски с соответствующими записями, компьютерную технику, банковские карты и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

В настоящее время мужчине вручено уведомление о подозрении в вербовке несовершеннолетней с целью сексуальной эксплуатации (ч .2 ст. 149КК Украины) и изготовлении с целью сбыта предметов порнографического характера (ч. 3 ст. 301 УК Украины). Решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. За указанный преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, 22-летней девушке сообщено о подозрении в изготовлении с целью сбыта предметов порнографического характера (ч. 3 ст. 301 УК Украины), санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, которые также причастны к порнографической деятельности, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Порно
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Комментарии

Александр Задесенец
Putsvirok
Вчера 22:23

Чим більше забороняти порно, тим воно солодше. Бо заборонений плод солодкий. В розумних держава це зрозуміли і тому там порно дозволене.

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