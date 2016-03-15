В Сумах досрочно отпустят трех уголовников

В четверг, 27 апреля, состоялось заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.
На рассмотрение членов комиссии выносились материалы Сумской исправительной колонии № 116 и Сумского следственного изолятора об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания на основании ст. 81 УКУ, замене неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании ст. 82 УПКУ.
Изучив представленные дела, комиссия согласовала трем лицам условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, двум - замену неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы.
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