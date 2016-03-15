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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30138

В Сумах досрочно отпустят трех уголовников

Наблюдательная комиссия решала дальнейшую судьбу пяти осужденных.

В четверг, 27 апреля, состоялось заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

На рассмотрение членов комиссии выносились материалы Сумской исправительной колонии № 116 и Сумского следственного изолятора об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания на основании ст. 81 УКУ, замене неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании ст. 82 УПКУ.

Изучив представленные дела, комиссия согласовала трем лицам условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, двум - замену неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы.

Право Условно-досрочное освобождение
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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