В Сумском облсовете появились внефракционные депутаты

Перед началом глава облсовета Владимир Токарь зачитал информацию о том, что Лилия Рычкина вышла из фракции Радикальной партии, а Сергей Демеха из фракции ВО «Свобода».
Это первые внефракционные депутаты в облсовете 7-го созыва.
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Депутат Сумского облсовета Лилия Рычкина стала внефракционной после исключения из фракции Радикальной партии....
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