В Сумском облсовете появились внефракционные депутаты Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходит заседание сессии Сумского облсовета.

Перед началом глава облсовета Владимир Токарь зачитал информацию о том, что Лилия Рычкина вышла из фракции Радикальной партии, а Сергей Демеха из фракции ВО «Свобода».

Это первые внефракционные депутаты в облсовете 7-го созыва.