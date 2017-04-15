Смертельное ДТП: на Сумщине фура столкнулась с «Москвичом»

27 апреля в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие.
Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на вызов, выяснила, что 50-летний водитель грузового автомобиля «Скания» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Москвич», за рулем которого находился 64 летний мужчина, в результате чего произошло столкновение.
Водителя легкового автомобиля с телесными повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга был доставлен в реанимационное отделение центральной больницы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и потерпевший скончался.
Работники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины ДТП. По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, 26 апреля, около 17:00, маршрутка №18 влетела в автомобиль «BMW».... 1
Сегодня, 26 апреля, на улице Малиновского у Строительного колледжа столкнулись «Москвич» и «Дэу Ланос»....
Произошло ДТП 25 апреля вечером на одной из автодорог в Белополье....
Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП....
21 апреля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на парковке торгового центра на проспекте Михаила Лушпы....