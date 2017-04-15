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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Смертельное ДТП: на Сумщине фура столкнулась с «Москвичом»

В Конотопе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

27 апреля в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Богдана Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие.

Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на вызов, выяснила, что 50-летний водитель грузового автомобиля «Скания» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Москвич», за рулем которого находился 64 летний мужчина, в результате чего произошло столкновение.

Водителя легкового автомобиля с телесными повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга был доставлен в реанимационное отделение центральной больницы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и потерпевший скончался.

Работники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины ДТП. По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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