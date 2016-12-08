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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4684

"Сумыхимпром" сократил прибыль в почти четыре раза

В 2016 году крупнейший производитель фосфатных удобрений предприятие "Сумыхимпром" (Сумы) сократило чистую прибыль в 3,7 раза, или на 5,578 млн гривен до 2,041 млн гривен, сократив чистый доход на 27,5%, или на 689,221 млн гривен, до 1 819,411 млн гривен по сравнению с показателями 2015 года. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3025467

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

В 2016 году боле 22% в структуре дохода предприятия составило предоставление услуг по переработке давальческого сырья.

В 2016 году ПАО получило доход от работы по производству минеральных удобрений по давальческой схеме в размере 401,7 млн гривен, что в 6,5 раза больше, чем доход составил в 2015.

При этом средняя стоимость услуги по переработке сырья в 2016 году составила 2 508,72 гривен/тонна, что на 17,3%, или на 523,55 гривен/тонна дешевле, чем было в 2015 (тогда средняя стоимость услуг составляла 3 032,27 гривен/тонна).

В 2016 году по давальческой схеме с "Сумыхимпром" работал 1 поставщик (ООО "Титан Украины").

Производство удобрения по давальческой схеме а 2016 году "Сумыхимпром" объясняет осложнениями закупок импортного сырья.

Поставки удобрений осуществлялись на отечественный рынок в 100-процентном объеме.

Основным источником дохода ПАО "Сумыхимпром" в 2016 было производство и реализация двуокиси титана (более 67% в структуре дохода).

В 2016 его производство увеличилось на 6,2%, или на 2,079 тыс. тонн, до 35,852 тыс. тонн (средняя цена продажи в 2016 году была 33 075,05 гривен/тонна).

Для сравнения мировая годовая потребность в двуокиси титана - 5,5 млн тонн.

В 2016 году доля экспорта в структуре дохода "Сумыхимпрома" сократилась с 43,3% до 15%.

Если в 2015 году предприятие экспортировало продукции на 1 085,804 млн гривен, то в 2016 - на 272,832 млн гривен (сокращение в 4 раза).

2015 год "Сумыхимпром", согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, закончил с чистой прибылью 7,619 млн гривен, при этом в 2014 году убыток предприятия составлял 99,414 млн гривен.

24 октября 2011 года Хозсуд Сумской области по заявлению ОО "КУА "Промышленные инвестиции" открыл производство по делу о банкротстве "Сумыхимпрома".

30 октября 2012 года на предприятии было введена процедура санации, которая в последующем продлевалась.

4 марта 2015 года ФГИ подал в суд ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве "Сумыхимпрома".

В конце 2015 года Хозяйственный суд Сумской области отказал ФГИ в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу о банкротстве предприятия "Сумыхимпром" и продлил санацию предприятия до 8 июня 2016 года.

22 июня суд продлил санацию до 21 декабря 2016 года.

1 февраля Хозяйственный суд Сумской области продлил санацию еще на полгода, до 31 июля 2017 года.

"Сумыхимпром" специализируется на производстве фосфатных удобрений, двуокиси титана и железоокисных пигментов.

Экономика Сумыхимпром
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