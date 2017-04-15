Сумские копы поймали тростянчанина с «травкой»

26 апреля, около 11 часов, патрулируя улицу Нижнкхолодногорскую, инспекторы обнаружили 4 ребят, которые нарушали общественный порядок. Общаясь с ними, стражи порядка заметили, что один из них нервничает и пытается что-то тайно выбросить из кармана.
Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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