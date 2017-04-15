Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27184

Сумские копы поймали тростянчанина с «травкой»

Патрульные обнаружили у 17-летнего жителя Тростянецкого района 2 бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое.

26 апреля, около 11 часов, патрулируя улицу Нижнкхолодногорскую, инспекторы обнаружили 4 ребят, которые нарушали общественный порядок. Общаясь с ними, стражи порядка заметили, что один из них нервничает и пытается что-то тайно выбросить из кармана.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики
view counter

По тематике

26.04.2017 12:33

Сумскому наркодилеру дали 7 лет

К 7 годам лишения свободы осужден сумчанин за незаконный оборот наркотических веществ....

Сумские таможенники нашли 9 кг наркотиков
20.04.2017 12:11

Сумские таможенники нашли 9 кг наркотиков

Сумские таможенники обнаружили у гражданки Украины почти 9 кг вещества, похожего на наркотическое....

19.04.2017 16:21

В Сумах работники полиции накрыли наркопритон

Организатор притона - 27-летний сумчанин. У себя дома он изготовлял и вместе с друзьями употреблял наркотики. Во время обыска в...

19.04.2017 14:00

Узбек не довез в Украину 340 грамм насвая

18 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного ввоза в...

17.04.2017 11:10

В Шостке поймали женщину, которая занималась продажей марихуаны

Уголовное производство по факту сбыта наркотиков 33-летней жительницей одного из сел района уже направлено в суд. Во время досудебного следствия...

Новости

Первый заммэра Сум замешан еще и в вымогательстве?
Сегодня 09:49
В Сумах перекрыли дорогу голодные машиностроители (обновлено, +видео)
26.04.2017 18:00
В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних
Сегодня 17:55
В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена
Сегодня 17:35
Главой Совета прокуроров Украины избрали сумчанина
Сегодня 17:24
Обещанного три года ждут: в Сумах начали конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана
Сегодня 17:02
В Сумах задымилась маршрутка
Сегодня 16:54
Жители Сумщины получили награды Верховной Рады Украины
Сегодня 16:38
Директор Лебединского агролесхоза будет отвечать в суде за растрату 100 тысяч
Сегодня 16:31
В Сумах открывается сезон велодней
Сегодня 15:46
В Сумском облсовете заработает онлайн-приемная депутатов
Сегодня 14:59
Пьяный хозяин хуже татарина: белопольчанин до смерти избил свою гостью
Сегодня 14:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.