Сумские копы поймали тростянчанина с «травкой» Патрульные обнаружили у 17-летнего жителя Тростянецкого района 2 бумажных свертка с веществом, похожим на наркотическое.

26 апреля, около 11 часов, патрулируя улицу Нижнкхолодногорскую, инспекторы обнаружили 4 ребят, которые нарушали общественный порядок. Общаясь с ними, стражи порядка заметили, что один из них нервничает и пытается что-то тайно выбросить из кармана.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.