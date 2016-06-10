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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08185

За скульптуру Голубничего заплатят из областного бюджета?

Сегодня, 28 апреля, депутаты Сумского облсовета поддержали запрос своего коллеги Александра Стрельченко о выделении 250 тыс. грн на оплату скульптуры «Олимпиец».

Александр Стрельченко обратился к коллегам и главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко о выделении 250 тыс. грн, чтоб оплатить работу харьковского скульптора Эльданиза Гурбанова, который гол назад сделал скульптуру «Олимпиец», прообразом которой стал двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Однако в феврале 2017 года, через 8 месяцев после установки, скульптор был вынужден забрать скульптуру, так как не получил оплаты. Мэр Сум Александр Лысенко обещал вынести вопрос финансирования даже на внеочередную сессию горсовета, однако с тех. пор прошла и внеочередная и очередная сессии, а памятник так и остался неоплаченным.

- Это позор для Сум, - обратился депутат. – Мэр пиарится на Пасхе, размещая свое изображение на бигбордах и ситилайтах, а 250 тысяч гривен не может найти. С нас смеется уже вся Украина!

Общество Памятник Голубничему
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