Сумские патрульные обнаружили 2 проблемных грузовика 25 апреля, около 11 часов, экипаж патрульных обнаружил два грузовика марки ЗИЛ, которые двигались с нарушением ПДД по улице Героев Крут.

Во время проверки документов инспекторы установили несколько интересных фактов. Во-первых, один из автомобилей вообще был не зарегистрирован в базе полиции, поэтому и не имел регистрационных документов, во-вторых, номерной знак другого транспортного средства не совпадал с записями в регистрационном документе.

Напоследок стражи порядка выяснили, что у одного из водителей отсутствует соответствующая категория на право управления грузовыми транспортными средствами.

В результате, полицейские вызвали на место событий следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и вынесли постановления на водителей по ч.1 статьи 126 (управление без соответствующих документов) и ч. 2 статьи 126 (управление лицом, не имела права управления) КоАП. Автомобили эвакуировали на штраф-площадку.