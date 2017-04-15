Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19300

Сумские патрульные обнаружили 2 проблемных грузовика

25 апреля, около 11 часов, экипаж патрульных обнаружил два грузовика марки ЗИЛ, которые двигались с нарушением ПДД по улице Героев Крут.

Во время проверки документов инспекторы установили несколько интересных фактов. Во-первых, один из автомобилей вообще был не зарегистрирован в базе полиции, поэтому и не имел регистрационных документов, во-вторых, номерной знак другого транспортного средства не совпадал с записями в регистрационном документе.

Напоследок стражи порядка выяснили, что у одного из водителей отсутствует соответствующая категория на право управления грузовыми транспортными средствами.

В результате, полицейские вызвали на место событий следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и вынесли постановления на водителей по ч.1 статьи 126 (управление без соответствующих документов) и ч. 2 статьи 126 (управление лицом, не имела права управления) КоАП. Автомобили эвакуировали на штраф-площадку.

Право
view counter

Новости

Первый заммэра Сум замешан еще и в вымогательстве?
Сегодня 09:49
В Сумах перекрыли дорогу голодные машиностроители (обновлено, +видео)
26.04.2017 18:00
В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних
Сегодня 17:55
В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена
Сегодня 17:35
Главой Совета прокуроров Украины избрали сумчанина
Сегодня 17:24
Обещанного три года ждут: в Сумах начали конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана
Сегодня 17:02
В Сумах задымилась маршрутка
Сегодня 16:54
Жители Сумщины получили награды Верховной Рады Украины
Сегодня 16:38
Директор Лебединского агролесхоза будет отвечать в суде за растрату 100 тысяч
Сегодня 16:31
В Сумах открывается сезон велодней
Сегодня 15:46
В Сумском облсовете заработает онлайн-приемная депутатов
Сегодня 14:59
Пьяный хозяин хуже татарина: белопольчанин до смерти избил свою гостью
Сегодня 14:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.