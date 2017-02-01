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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34354

Сумской облсовет обратился в Киев по ситуации на СМНПО

Сегодня, 28 апреля, в Сумском облсовете приняли обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров по ситуации с невыплатой зарплаты на предприятии.

Вопрос стоял первым в повестке дня. Глава облсовета Владимир Токарь предложил дать словов руководству предприятия, представители даже поднимали руки, но на трибуну не вышли. Дальше собственно обращение зачитала замглавы облсовета Татьяна Головко.

Дальше слово взял нардеп Александр Сугоняко, который обратил внимание, что на сессии есть работники предприятия, представители профсоюзов, но нет руководства или собственников предприятия. Он предложил сделать акцент в обращении на ответственности собственников, а возможно ставить вопрос и о национализации и возвращении в государственную собственность.

Его поддержал депутат Виктор Дубинко, который предложил обратиться еще и к совету безопасноти и обороны Украины.

Депутат Петр Нечмоня предложил поехать на предприятие группе депутатов облсовета, горсовета и Верховной Рады в сопровождении СМИ, чтобы спросить у руководства под камеры о сложившейся ситуации.

В итоге за проект решения проголосовали 40 депутатов.

Напомним, 26 апреля около 500 заводчан перекрыли ул. Металлургов, требуя выплаты зарплаты.

К сведению

Звернення

ЗВЕРНЕННЯ

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України

щодо необхідності перерозподілу освітньої субвенції з державного бюджету, передбаченої по обласному бюджету Сумської області, на додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів

освіти та охорони здоров’я

Депутати Сумської обласної ради висловлюють занепокоєння проблемним питанням щодо розподілу коштів між джерелами фінансування державних  професійно-технічних навчальних закладів області у 2017 році.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція з державного бюджету спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Згідно з пунктом 3 Порядку та умов надання освітніх субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 (зі змінами), субвенція зокрема спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах.

Таким чином, у професійно-технічних навчальних закладах Сумської області виникає профіцит коштів по освітній субвенції в сумі 22 856,3 тис. гривень та дефіцит на оплату праці з нарахуваннями інших працівників  професійно-технічної освіти, у тому числі і педагогічних працівників, які забезпечують здобуття професійно-технічної освіти.

У той же час статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено, що додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується, у першу чергу, на видатки навчальних закладів (визначених у частині першій статті 1032 Бюджетного кодексу України) з оплати праці з нарахуваннями (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників).

Ураховуючи вищевикладене, просимо здійснити перерозподіл коштів  освітньої субвенції з державного бюджету, передбаченої по обласному бюджету Сумської області, на додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 22 856,3 тис. гривень по обласному бюджету з відповідним внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», додатка 6 «Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотація, медична субвенція та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік».

Сподіваємося на порозуміння та вирішення порушеного питання.

Экономика СМНПО
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