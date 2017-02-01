Сумской облсовет обратился в Киев по ситуации на СМНПО

Звернення

ЗВЕРНЕННЯ

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України

щодо необхідності перерозподілу освітньої субвенції з державного бюджету, передбаченої по обласному бюджету Сумської області, на додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів

освіти та охорони здоров’я

Депутати Сумської обласної ради висловлюють занепокоєння проблемним питанням щодо розподілу коштів між джерелами фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів області у 2017 році.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція з державного бюджету спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Згідно з пунктом 3 Порядку та умов надання освітніх субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 (зі змінами), субвенція зокрема спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах.

Таким чином, у професійно-технічних навчальних закладах Сумської області виникає профіцит коштів по освітній субвенції в сумі 22 856,3 тис. гривень та дефіцит на оплату праці з нарахуваннями інших працівників професійно-технічної освіти, у тому числі і педагогічних працівників, які забезпечують здобуття професійно-технічної освіти.

У той же час статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено, що додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується, у першу чергу, на видатки навчальних закладів (визначених у частині першій статті 1032 Бюджетного кодексу України) з оплати праці з нарахуваннями (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників).

Ураховуючи вищевикладене, просимо здійснити перерозподіл коштів освітньої субвенції з державного бюджету, передбаченої по обласному бюджету Сумської області, на додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 22 856,3 тис. гривень по обласному бюджету з відповідним внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», додатка 6 «Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотація, медична субвенція та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік».

Сподіваємося на порозуміння та вирішення порушеного питання.