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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59185

В Сумском облсовете заработает онлайн-приемная депутатов

Для удобства диалога областных парламентариев с гражданами Сумщины создан онлайн-приемную, которая появится на официальном сайте Сумского областного совета уже в ближайшее время.

Для большего понимания процесса работы онлайн-приемные депутатов, сейчас в областном совете проходит обучение. Анатолий Чадюк - директор Киевского института разработки информационных реформ и Владимир Зиновьев - разработчик программы обеспечения рассказывали, каким образом работать с программой. На семинар были приглашены депутаты областного совета, их помощники, работники исполнительного аппарата областного совета.

Сейчас онлайн-приемная прошла этап разработки, наработана необходимая для работы база данных. Сейчас идет процесс подготовки к подписанию Меморандума с органами государственной власти, местного самоуправления в Сумской области с целью оперативного онлайн-связи между депутатами и жителями региона. Это позволит народным избранникам оперативно реагировать на вопросы граждан. И, таким образом, общение с депутатами областного совета станет ближе и доступнее для людей.

Присутствующие отметили, что такие нововведения актуальны, поскольку областной совет вводит онлайн-ресурс, что позволит сократить временные и пространственные ограничения и обеспечить диалог жителей области с депутатами областного совета.

Политика Онлайн-приемная облсовета Сумской облсовет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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