В Сумском облсовете заработает онлайн-приемная депутатов

Для большего понимания процесса работы онлайн-приемные депутатов, сейчас в областном совете проходит обучение. Анатолий Чадюк - директор Киевского института разработки информационных реформ и Владимир Зиновьев - разработчик программы обеспечения рассказывали, каким образом работать с программой. На семинар были приглашены депутаты областного совета, их помощники, работники исполнительного аппарата областного совета.
Сейчас онлайн-приемная прошла этап разработки, наработана необходимая для работы база данных. Сейчас идет процесс подготовки к подписанию Меморандума с органами государственной власти, местного самоуправления в Сумской области с целью оперативного онлайн-связи между депутатами и жителями региона. Это позволит народным избранникам оперативно реагировать на вопросы граждан. И, таким образом, общение с депутатами областного совета станет ближе и доступнее для людей.
Присутствующие отметили, что такие нововведения актуальны, поскольку областной совет вводит онлайн-ресурс, что позволит сократить временные и пространственные ограничения и обеспечить диалог жителей области с депутатами областного совета.
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