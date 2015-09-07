Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46197

В Сумах открывается сезон велодней

1 мая в Сумах пройдет традиционный Велодень.

Организаторы призывают всех велосипедистов города и окрестностей присоединиться к первому в нынешнем году велодню, который начнется в 10.00 парковке ТРЦ «Мануфактура».

Традиционно велосипедисты проедутся по улицам города, а после пройдет розыгрыш призов.

На этот раз велопробег – тематический, он проводится как акция поддержки создания регионально-ландшафтного парка под Сумами.

Напомним, что парк-памятник садово-паркового искусства «Кияницкий» - это природоохранный объект общегосударственного значения, который получит пользу от создания регионально-ландшафтного парка. Это даст возможность проводить работы по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии парка и дома Лещинских, который представляет собой одну из самых ценных историко-культурных памятников Cумщины.

Досуг Велодень
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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