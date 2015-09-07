В Сумах открывается сезон велодней 1 мая в Сумах пройдет традиционный Велодень.

Организаторы призывают всех велосипедистов города и окрестностей присоединиться к первому в нынешнем году велодню, который начнется в 10.00 парковке ТРЦ «Мануфактура».

Традиционно велосипедисты проедутся по улицам города, а после пройдет розыгрыш призов.

На этот раз велопробег – тематический, он проводится как акция поддержки создания регионально-ландшафтного парка под Сумами.

Напомним, что парк-памятник садово-паркового искусства «Кияницкий» - это природоохранный объект общегосударственного значения, который получит пользу от создания регионально-ландшафтного парка. Это даст возможность проводить работы по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии парка и дома Лещинских, который представляет собой одну из самых ценных историко-культурных памятников Cумщины.