Глуховчанин стал четвертым в жиме на чемпионате мира 17-22 апреля в Киллине, Техас, прошел второй чемпионат мира по жиму штанги лежа.

Среди участников был и уроженец Глухова, воспитанник спортклуба «Гармония» Андрей Крымов. В весовой категории до 93 кг наш земляк показал четвертый результат, подняв штангу весом 215 кг уже в первой попытке. К сожалению, 225 кг не дались нашему спортсмену.