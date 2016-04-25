Глуховчанин стал четвертым в жиме на чемпионате мира

Среди участников был и уроженец Глухова, воспитанник спортклуба «Гармония» Андрей Крымов. В весовой категории до 93 кг наш земляк показал четвертый результат, подняв штангу весом 215 кг уже в первой попытке. К сожалению, 225 кг не дались нашему спортсмену.
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