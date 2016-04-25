Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48177

Глуховчанин стал четвертым в жиме на чемпионате мира

17-22 апреля в Киллине, Техас, прошел второй чемпионат мира по жиму штанги лежа.

Среди участников был и уроженец Глухова, воспитанник спортклуба «Гармония» Андрей Крымов. В весовой категории до 93 кг наш земляк показал четвертый результат, подняв штангу весом 215 кг уже в первой попытке. К сожалению, 225 кг не дались нашему спортсмену.

Спорт Жим лежа
view counter

По тематике

В Сумах провели чемпионат города по жиму
10.04.2017 13:57

В Сумах провели чемпионат города по жиму

8 апреля в ДК «Химик» прошел открытый чемпионат города Сумы по экипировочному и классическому жиму штанги лежа среди всех возрастных...

В Краснополье разыграли чемпионат Сумщины по жиму
13.12.2016 13:51

В Краснополье разыграли чемпионат Сумщины по жиму

10 декабря в Краснополье прошел открытый чемпионат Сумской области по жиму лежа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей...

В Сумах прошли соревнования по жиму под открытым небом
27.06.2016 14:53

В Сумах прошли соревнования по жиму под открытым небом

В преддверии Дня молодежи, 24 июня, возле Альтанки состоялся фестиваль «Сила и мужество»....

В Сумах День химика отметили народным жимом
31.05.2016 14:24

В Сумах День химика отметили народным жимом

28 мая прошел турнир по народному жиму в рамках празднования «Дня работника химической промышленности»....

Глуховский силач стал бронзовым призером чемпионата мира
25.04.2016 12:11

Глуховский силач стал бронзовым призером чемпионата мира

19-24 апреля в Дании проходил чемпионат мира по жиму лежа....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.