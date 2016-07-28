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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2970

Олег Гусев согласился возглавить профсоюз футболистов Украины

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал, что экс-хавбек "Динамо" Олег Гусев дал согласие возглавить организацию.

"Еще одна приятная новость. Профсоюзное движение футболистов в Украине дал предварительное согласие возглавить звезда украинского футбола Олег Гусев, пишет Сегодня.

Мы уверены, что независимое профсоюзное движение футболистов в Украине твердо встанет на свое место в демократической Украине", – заявил Печерный.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист ведет переговоры с клубом MLS и в ближайшие две недели должен определится со своим будущим.

Спорт Олег Гусев
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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