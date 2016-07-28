Олег Гусев согласился возглавить профсоюз футболистов Украины Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал, что экс-хавбек "Динамо" Олег Гусев дал согласие возглавить организацию.

"Еще одна приятная новость. Профсоюзное движение футболистов в Украине дал предварительное согласие возглавить звезда украинского футбола Олег Гусев, пишет Сегодня.

Мы уверены, что независимое профсоюзное движение футболистов в Украине твердо встанет на свое место в демократической Украине", – заявил Печерный.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист ведет переговоры с клубом MLS и в ближайшие две недели должен определится со своим будущим.