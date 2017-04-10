За сутки полиция раскрыла три квартирные кражи Всего с начала года на Сумщине была совершена 51 кража из чужих домов, более трети из которых уже раскрыто.

В полицию обратился молодой житель Сум и сообщил, что минувшей ночью из его квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки по улице Прокофьева, была совершена кража. Установлено, что неизвестный, повредив решетки на окнах, проник внутрь дома и похитил дорогой строительный электроинструмент.

Из дома 42-летней жительницы села Свиж Шосткинского района неустановленный пока злоумышленник украл деньги на общую сумму более 19 000 гривен и документы. Установлено, что неизвестный, найдя в тайнике возле дома ключ, открыл дверь, зашел внутрь и совершил кражу. Полиция открыла уголовные производства по ч.3. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие.

В Сумах полиция разоблачила 32-летнего мужчину и его 25-летнюю сожительницу, которые в 2016 году из квартиры, которую арендовали у 55-летней гражданки, украли всю бытовую технику - утюг, телевизор, холодильник, пылесос, стиральную машинку, соковыжималку, несколько ковров, посуду, шторы и даже постельное белье. Мужчина, который обвиняется и в ряде других краж - арестован.

Кроме этого, полиция за сутки раскрыла кражу велосипеда из хозяйственного помещения по улице Бельгийской в Сумах, которая была совершена еще в июле прошлого года и кражу металла из домохозяйства в Серединабудском районе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.