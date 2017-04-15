Экс-директор сумского «Зеленстроя» возглавил ландшафтный парк Сегодня, 28 апреля, на сессии Сумского облсовета назначили нового директора Регионального ландшафтного парка «Сеймский».

За кандидатуру Сергея Прокопенко, который до этого был советником главы Сумской облгосадминистрации, а до 2015 года занимал должность директора КП «Зеленстрой», проголосовали 39 депутатов.