Экс-директор сумского «Зеленстроя» возглавил ландшафтный парк

За кандидатуру Сергея Прокопенко, который до этого был советником главы Сумской облгосадминистрации, а до 2015 года занимал должность директора КП «Зеленстрой», проголосовали 39 депутатов.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
Чемпионат Украини по хоккею на траве среди женских команд высшей лиги
16 мая в Сумах прошла акция «Зомби апокалипсис».
Чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги, 16 тур. ПФК «Сумы» - ФК «Титан». 20 октября. 16:00, г. Сумы. Стадион «Юбилейный».
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.