В Сумах создали спортинтернат

Своим решением облсовет создал коммунальное учреждение Сумского областного совета «Областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса». Управлению имуществом областного совета еще предстоит разработать и утвердить спортинтерната в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сумской облгосадминистрации предстоит принять организационные меры по финансовому, материально-техническому и методическому обеспечению «Барсы».
Контроль за выполнением решения возложили на постоянную комиссию областного совета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики и по вопросам совместной собственности территориальных общин и приватизации.
«Это новое дело для нас, новые начинания. И за наше решение сегодня ответственность мы несем завтра», - отметил глава облсовета Владимир Токарь
На сессии был представитель Федерации футбола Украины, который пообещал всестороннюю поддержку федерации, в том числе и финансовую. А депутат областного совета Сергей Науменко на сессии предложил должность почетного президента. Им должен стать известный футболист и тренер Михаил Фоменко.
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