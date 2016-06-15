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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25160

В Сумах создали спортинтернат

Сегодня, 28 апреля, Сумской облсовет принял решение о создании Областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса».

Своим решением облсовет создал коммунальное учреждение Сумского областного совета «Областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса». Управлению имуществом областного совета еще предстоит разработать и утвердить  спортинтерната в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сумской облгосадминистрации предстоит принять организационные меры по финансовому, материально-техническому и методическому обеспечению «Барсы».

Контроль за выполнением решения возложили на постоянную комиссию областного совета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта и молодежной политики и по вопросам совместной собственности территориальных общин и приватизации.

«Это новое дело для нас, новые начинания. И за наше решение сегодня ответственность мы несем завтра», - отметил глава облсовета Владимир Токарь

На сессии был представитель Федерации футбола Украины, который пообещал всестороннюю поддержку федерации, в том числе и финансовую. А депутат областного совета Сергей Науменко на сессии предложил должность почетного президента. Им должен стать известный футболист и тренер Михаил Фоменко.

Перед этим директором областной ДЮСШ «Футбольный центр «Барса» был назначен Вадим Гордиенко, который до этого проработал в «Барсе» на той же должности уже 4 года.
Спорт Спортинтернат ФЦ «Барса»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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