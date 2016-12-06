Пограничники задержали 16-летнего ковбоя с двумя бычками

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Рапьяховка задержал 16-летнего украинца, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов (бычки).
На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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