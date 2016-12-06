Пограничники задержали 16-летнего ковбоя с двумя бычками Сегодня ночью в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Рапьяховка задержал 16-летнего украинца, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов (бычки).

На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.