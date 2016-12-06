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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36104

Пограничники задержали 16-летнего ковбоя с двумя бычками

Сегодня ночью в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Рапьяховка задержал 16-летнего украинца, который пытался незаконно переправить через границу на территорию России крупный рогатый скот в количестве двух голов (бычки).

На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы. Крупный рогатый скот в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Контрабанда
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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