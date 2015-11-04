В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена 27 апреля состоялся конкурс «Мисс и Мистер СумГПУ имени А.С.Макаренко 2017».

Лучшие представители каждого факультета и института соревновались за звание первой леди и джентльмена университета. По результатам 4 конкурсов (визитка, видео, дефиле «На стиле», вечерний выход) победу в конкурсе получили студенты факультета иностранной и словянской филологии Николай Пигуль и Карина Игнатенко. Вице-мистером стал Антон Чикирнеев (Институт физкультуры), а вице-мисс - Ирина Бесага (Институт педагогики и психологии).