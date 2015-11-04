В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена

Лучшие представители каждого факультета и института соревновались за звание первой леди и джентльмена университета. По результатам 4 конкурсов (визитка, видео, дефиле «На стиле», вечерний выход) победу в конкурсе получили студенты факультета иностранной и словянской филологии Николай Пигуль и Карина Игнатенко. Вице-мистером стал Антон Чикирнеев (Институт физкультуры), а вице-мисс - Ирина Бесага (Институт педагогики и психологии).
2 февраля 2017 в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялась встреча администрации университета со студентами, проживающими в общежитиях....
Вчера, 9 декабря, в СумГПУ им. А.С. Макаренко прошла девятая ежегодная благотворительная акция «Вместе сделаем больше!»....
Директор Департамента образования и науки Елена Попова сообщила временно и. о. главе облгосадминистрации Александру Марченко о том, что в Сумской...
Сегодня, 24 октября, ученый совет Сумского педуниверситета принял решение отпустить студентов на каникулы до 7 ноября....
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