Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35236

В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена

27 апреля состоялся конкурс «Мисс и Мистер СумГПУ имени А.С.Макаренко 2017».

Лучшие представители каждого факультета и института соревновались за звание первой леди и джентльмена университета. По результатам 4 конкурсов (визитка, видео, дефиле «На стиле», вечерний выход) победу в конкурсе получили студенты факультета иностранной и словянской филологии Николай Пигуль и Карина Игнатенко. Вице-мистером стал Антон Чикирнеев (Институт физкультуры), а вице-мисс - Ирина Бесага (Институт педагогики и психологии).

Досуг СумГПУ
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По тематике

03.02.2017 17:30

В Сумском педуниверситете повысили плату за общежитие

2 февраля 2017 в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялась встреча администрации университета со студентами, проживающими в общежитиях....

В Сумах прошла ежегодная благотворительная акция для «особенных детей»
10.12.2016 21:02

В Сумах прошла ежегодная благотворительная акция для «особенных детей»

Вчера, 9 декабря, в СумГПУ им. А.С. Макаренко прошла девятая ежегодная благотворительная акция «Вместе сделаем больше!»....

31.10.2016 14:36

Студенты вернулись в Сумской педуниверситет

Директор Департамента образования и науки Елена Попова сообщила временно и. о. главе облгосадминистрации Александру Марченко о том, что в Сумской...

В Сумском педе объявили каникулы из-за холода в аудиториях
24.10.2016 15:41

В Сумском педе объявили каникулы из-за холода в аудиториях

Сегодня, 24 октября, ученый совет Сумского педуниверситета принял решение отпустить студентов на каникулы до 7 ноября....

В Сумском педуниверситете выбрали нового ректора
04.11.2015 17:15

В Сумском педуниверситете выбрали нового ректора

Сегодня, 4 ноября, произошел 2-ой тур выборов ректора СумГПУ им. А.С.Макаренко....

Новости

Первый заммэра Сум замешан еще и в вымогательстве?
Сегодня 09:49
В Сумах перекрыли дорогу голодные машиностроители (обновлено, +видео)
26.04.2017 18:00
В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних
Сегодня 17:55
В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена
Сегодня 17:35
Главой Совета прокуроров Украины избрали сумчанина
Сегодня 17:24
Обещанного три года ждут: в Сумах начали конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана
Сегодня 17:02
В Сумах задымилась маршрутка
Сегодня 16:54
Жители Сумщины получили награды Верховной Рады Украины
Сегодня 16:38
Директор Лебединского агролесхоза будет отвечать в суде за растрату 100 тысяч
Сегодня 16:31
В Сумах открывается сезон велодней
Сегодня 15:46
В Сумском облсовете заработает онлайн-приемная депутатов
Сегодня 14:59
Пьяный хозяин хуже татарина: белопольчанин до смерти избил свою гостью
Сегодня 14:30
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Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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