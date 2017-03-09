Сумы закупят маленькие дизельные автобусы по цене почти 2 млн. грн. КП «Электроавтотранс» в Сумах закупит два маленьких дизельных автобуса Атаман А092Н6 за 3 950 500. грн. (1,975 млн. грн. за единицу).

Такая цена была определена в ходе аукциона в системе Prozorro 27 апреля. Победителем торгов стало ООО «Авто-Регион». Участник ЧП «Аймакс-груп», занявший второе место, предложил такие же самые автобусы на 300 грн. дороже — за 3 950 800 грн, сообщает transport.sumy.ua.

Всего в торгах на поставку двух маленьких автобусов в Сумы участвовали только две компании. При этом предложение победителя ООО «Авто-Регион» оказалось только на 10 300 грн. (5 150 грн. на единице) меньше ожидаемой цены, которую КП «Электроавтотранс» изначально закладывало в тендерную документацию.

Автобус Атаман А092Н6

Напомним, в тендер на закупку четырех маленьких автобусов на газовом топливе, который прошел в ноябре 2016 года, КП «Электроавтотранс» заложило ожидаемую цену 7 700 000 грн., т.е. 1 925 000 грн. за единицу, в то время как несколькими месяцами ранее аналогичные автобусы Винницкая транспортная компания купила по 1 650 000 грн.

В результате в тех торгах в Сумах приняли участие две компании с одной моделью автобуса — Атаман А092G6. При этом как и в случае с сегодняшними торгами, победитель ноябрьского аукциона 2016 года ООО «Сучасні вантажівки» предложил цену, которая была лишь на 20 000 грн. (5 000 грн. на единице) меньше оценочной цены.