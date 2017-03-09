Такая цена была определена в ходе аукциона в системе Prozorro 27 апреля. Победителем торгов стало ООО «Авто-Регион». Участник ЧП «Аймакс-груп», занявший второе место, предложил такие же самые автобусы на 300 грн. дороже — за 3 950 800 грн, сообщает transport.sumy.ua.
Всего в торгах на поставку двух маленьких автобусов в Сумы участвовали только две компании. При этом предложение победителя ООО «Авто-Регион» оказалось только на 10 300 грн. (5 150 грн. на единице) меньше ожидаемой цены, которую КП «Электроавтотранс» изначально закладывало в тендерную документацию.
Автобус Атаман А092Н6
Напомним, в тендер на закупку четырех маленьких автобусов на газовом топливе, который прошел в ноябре 2016 года, КП «Электроавтотранс» заложило ожидаемую цену 7 700 000 грн., т.е. 1 925 000 грн. за единицу, в то время как несколькими месяцами ранее аналогичные автобусы Винницкая транспортная компания купила по 1 650 000 грн.
В результате в тех торгах в Сумах приняли участие две компании с одной моделью автобуса — Атаман А092G6. При этом как и в случае с сегодняшними торгами, победитель ноябрьского аукциона 2016 года ООО «Сучасні вантажівки» предложил цену, которая была лишь на 20 000 грн. (5 000 грн. на единице) меньше оценочной цены.
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