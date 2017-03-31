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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30230

Пьяный хозяин хуже татарина: белопольчанин до смерти избил свою гостью

Работники полиции Белопольского района открыли уголовное производство в отношении 57-летнего мужчины, который едва ли не до смерти забил односельчанку, пришедшую к нему в гости. Через несколько часов после этого избитая женщина, оставленная без какой-либо помощи, умерла.

О том, что в летней кухне 57-летнего жителя одного из сел Белопольского района находится бездыханное тело 38-летней односельчанки, в местную полицию сообщил другой житель этого же поселка. По словам заявителя, женщина сильно избита, поскольку явно видны многочисленные синяки и ссадины.

На вызов немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции, которая оперативно осмотрела место происшествия и выяснила обстоятельства, предшествовавшие смерти гражданки.

Оказывается, накануне вечером женщина пришла к владельцу усадьбы в гости. После богатого на спиртное застолья мужчина решил вырядить визитершу, но она упорно отказывалась возвращаться домой. Тогда хозяин применил кулаки, и когда односельчанка упала, начал избивать ее деревянной палкой.

«Как выяснили судмедэксперты, он причинил ей телесные повреждения в виде сочетанной тупой травмы шеи, грудной клетки и живота, перелом двух ребер слева и кровоизлияния в мягкие ткани. Умерла она от кровоизлияния в солнечное сплетение, - комментирует событие руководитель Белопольского отделения полиции Сергей Курочка. - Можно предположить, что потерпевшая могла бы выжить даже и после таких повреждений, если бы мужчина вызвал медиков, но он, оставив гостью без всякой помощи, пошел отдыхать».

Сейчас в полиции в отношении подозреваемого уже открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), в рамках которого мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в совершении преступления. За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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