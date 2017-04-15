Жители Сумщины получили награды Верховной Рады Украины 13-е заседание сессии областного совета седьмого созыва, которое прошло сегодня, 28 апреля, началось с приятной миссии.

Глава Сумского облсовета Владимир Токарь поздравил коллегу по депутатскому корпусу Эдуарда Пинчука полученной 18 апреля наградой - орденом «За мужність та пошану».

Далее вручил Почетную грамоту Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским народом главе Путивльского РГА Николаю Шульге.

Грамоты Верховной Рады получили инженер по метрологии I категории сектора метрологического обеспечения отдела научно-технического обеспечения по вопросам метрологии и оценки соответствия ГП «Сумской региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» Василий Белоус; главный врач коммунального учреждения «Сумская городская клиническая больница № 1» Валентина Доминас; глава ОО «Середина-Будское объединение инвалидов войны и участников ликвидации Чернобыльской катастрофы» Алексей Палеев; главный бухгалтер ООО «Центральный рынок города Сумы» Сумского областного союза потребительских обществ Татьяна Полуляхова; член ОО «Середина-Будское объединения инвалидов войны и участников ликвидации Чернобыльской катастрофы» Юрий Симутин; заведующий неврологическим отделением КУ Белопольская районного совета «Белопольская центральная районная больница» Александр Торопенко.

Наталья Усик - и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области получила грамоту областного совета.