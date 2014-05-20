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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02177

Обещанного три года ждут: в Сумах начали конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана

Исполнительный комитет объявляет конкурс на определение лучшей идеи памятника Героям Майдана в городе Сумы.

Об этом сообщается на сайте мэрии. Напомним, уже прошло 3 (три!) года после событий на Майдане зимой 2013-2014 годов.

«Целью проведения конкурса является определение лучшего проектного предложения из числа поданных для дальнейшей реализации. Участники конкурса должны найти форму художественного отображения событий, происходивших во время Революции Достоинства, увековечения героизма участников и памяти погибших; анализируя существующую среду предложить градостроительное решение формирования пространства возле памятника.

Предложенное место для установки памятника - район улиц Петропавловской и Гоголя.

Конкурс проводится с 28 апреля по 7 июля 2017 года.

Участниками конкурса могут быть специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители подавших конкурсном жюри документы, соответствующие условиям и требованиям этого конкурса.

Для участия в конкурсе автор (авторский коллектив) может подать заявку в виде письменного заявления (обращения) о намерениях принять участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторского коллектива), почтовой и электронной почты, контактного номера телефона. Заявка подается лично или на e-mail: arh@smr.gov.ua. Исходные данные для проектирования предоставляются организатором конкурса на электронный адрес заявителя или по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, II-й этаж, каб 2.

Конкурсные материалы выполняются на украинском языке.

Тел. для справок: 70-01-02.

Для двух победителей конкурса установлены поощрительные награды в виде почетных грамот и благодарностей городского совета.

Конкурсные работы предоставляются с 8:30 до 12:00, 23 июня 2017 года по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, II-й этаж, каб 2.

Предложение победителя переходит в собственность организатора конкурса для решения вопроса заказа дальнейшей разработки проекта. Все остальные предложения возвращаются авторам по их требованию, в течение одного месяца после объявления результатов конкурса.

Общество Памятник Героям Майдана
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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