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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24289

Главой Совета прокуроров Украины избрали сумчанина

Главой Совета прокуроров Украины избран следователя прокуратуры Сумской Михаила Мисюра.

В Генеральной прокуратуре Украины в течение двух суток на первой всеукраинской конференции прокуроров 464 делегата со всей Украины выбирали участников прокурорского самоуправления.

Из 64 желающих стать членами Совета прокуроров Украины были избраны 11 прокурорско-следственных работников.

27 апреля на организационном заседании из своего состава путем открытого голосования главой Совета прокуроров Украины сроком на 5 лет избран представитель Сумщины - Михаил Мисюра, который занимает должность следователя по особо важным делам следственного отдела управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Сумской области.

«Прокурорское самоуправление это совершенно новый этап деятельности ведомства. Отныне Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров будут стоять на страже защиты законных интересов работников прокуратуры и будут решать кадровые и дисциплинарные вопросы. Поэтому надеюсь, что органы местного самоуправления будут достойно выполнять возложенные на них обязанности, а наш коллега Михаил Мисюра, который избран главой Совета прокуроров Украины, будет придерживаться четкой и принципиальной позиции при принятии решений, которые будут влиять на судьбы людей», - отметил прокурор Сумской области Виталий Матвийчук.

Справка: согласно положениям Закона на решение Совета прокуроров Украины возлагается вопрос рекомендации назначения и освобождения прокуроров с административных должностей, внедрение мероприятий по обеспечению независимости прокуроров, социальной и правовой защиты прокуроров, их семей и т.п., сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Михаил Мисюра Прокуратура
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