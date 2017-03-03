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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские прокуроры встретились с миссионерами ОБСЕ

В прокуратуре Сумщины состоялась встреча с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

27 апреля руководство прокуратуры Сумской области уже второй раз встретилось с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Маргаритой Васкес.

Исполняющий обязанности прокурора Сумской области Игорь Сидоренко в пределах, разрешенных законодательством, сообщил Маргариту Васкес о состоянии преступности на Сумщине, в частности о преступлениях против государственной безопасности и общественной безопасности Украине, проявления сепаратизма и терроризма в области, о защите прав человека.

В свою очередь Маргарита Васкес выразила благодарность руководству прокуратуры за конструктивный разговор и подчеркнула важность соблюдения требований законодательства во всех сферах.

По результатам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право ОБСE Прокуратура
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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