Сумские прокуроры встретились с миссионерами ОБСЕ В прокуратуре Сумщины состоялась встреча с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

27 апреля руководство прокуратуры Сумской области уже второй раз встретилось с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Маргаритой Васкес.

Исполняющий обязанности прокурора Сумской области Игорь Сидоренко в пределах, разрешенных законодательством, сообщил Маргариту Васкес о состоянии преступности на Сумщине, в частности о преступлениях против государственной безопасности и общественной безопасности Украине, проявления сепаратизма и терроризма в области, о защите прав человека.

В свою очередь Маргарита Васкес выразила благодарность руководству прокуратуры за конструктивный разговор и подчеркнула важность соблюдения требований законодательства во всех сферах.

По результатам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.