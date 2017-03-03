Сумские прокуроры встретились с миссионерами ОБСЕ

27 апреля руководство прокуратуры Сумской области уже второй раз встретилось с представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Маргаритой Васкес.
Исполняющий обязанности прокурора Сумской области Игорь Сидоренко в пределах, разрешенных законодательством, сообщил Маргариту Васкес о состоянии преступности на Сумщине, в частности о преступлениях против государственной безопасности и общественной безопасности Украине, проявления сепаратизма и терроризма в области, о защите прав человека.
В свою очередь Маргарита Васкес выразила благодарность руководству прокуратуры за конструктивный разговор и подчеркнула важность соблюдения требований законодательства во всех сферах.
По результатам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
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