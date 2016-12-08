Внимание! Розыск без вести пропавшего человека

Об исчезновении 77-летней бабушки сообщила ее внучка. Она рассказала, что после ссоры с родственниками, около семи вечера, старушка вышла на улицу, однако домой так и не вернулась.
На вид пенсионерке 77-8 лет, рост 160-165см., худощавого телосложения, волосы седые.
В день исчезновения женщина была одета в серый в клетку пиджак и синее платье, обута в резиновые утепленные галоши.
Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, владеющих какой-либо информацией, которая поможет в розыске пропавшей пенсионерки, сообщить об этом в Роменский отдел полиции по телефонам (05448) 5-26-62, 5-25-49, 067-54- 20-223, 102 или в ближайшее к вам отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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