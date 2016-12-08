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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Розыск без вести пропавшего человека

Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшей Ляшенко Марии Иосифовны, 1939 года, жительницы с. Плавинище Роменского района. Пожилая женщина вечером 26 апреля ушла из дома и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

Об исчезновении 77-летней бабушки сообщила ее внучка. Она рассказала, что после ссоры с родственниками, около семи вечера, старушка вышла на улицу, однако домой так и не вернулась.

На вид пенсионерке 77-8 лет, рост 160-165см., худощавого телосложения, волосы седые.

В день исчезновения женщина была одета в серый в клетку пиджак и синее платье, обута в резиновые утепленные галоши.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, владеющих какой-либо информацией, которая поможет в розыске пропавшей пенсионерки, сообщить об этом в Роменский отдел полиции по телефонам (05448) 5-26-62, 5-25-49, 067-54- 20-223, 102 или в ближайшее к вам отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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