Внимание! Розыск без вести пропавшего человека Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшей Ляшенко Марии Иосифовны, 1939 года, жительницы с. Плавинище Роменского района. Пожилая женщина вечером 26 апреля ушла из дома и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

Об исчезновении 77-летней бабушки сообщила ее внучка. Она рассказала, что после ссоры с родственниками, около семи вечера, старушка вышла на улицу, однако домой так и не вернулась.

На вид пенсионерке 77-8 лет, рост 160-165см., худощавого телосложения, волосы седые.

В день исчезновения женщина была одета в серый в клетку пиджак и синее платье, обута в резиновые утепленные галоши.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, владеющих какой-либо информацией, которая поможет в розыске пропавшей пенсионерки, сообщить об этом в Роменский отдел полиции по телефонам (05448) 5-26-62, 5-25-49, 067-54- 20-223, 102 или в ближайшее к вам отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.