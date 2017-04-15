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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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После визита в Конотоп в страшную аварию попал экс-министр аграрной политики

Экс-министр аграрной политики в правительстве Арсения Яценюка и экс-глава харьковского отделения ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в ДТП. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Игорь Швайка отметил, что ДТП случилось в пятницу 28 апреля, когда он ехал из Конотопа в Киев.

Медицинскую помощь ему оказали в Прилуцкой городской больнице.

Судя по фотографиям, политик получил травму ноги, руки и плеча. В больнице ему наложили гипс и зашили раны.

Он поблагодарил водителей, которые поделились с ним содержимым аптечек, а также пассажирку маршрутки "Киев-Сумы", которая оказала ему первую помощь. А также медиков, друзей и родных.

Право Дтп
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