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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:09255

На Сумщине прошли выборы в 4 ОТГ

16078 избирателей приняли участие в выборах органов местной власти в четырех территориальных громадах, что составляет 40,7% от общего количества избирателей ОТГ.

Голосование проходило на 54 избирательных участках Сумщины. Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.

В области работают восемь территориальных избирательных комиссий, в том числе четыре районных, одна городская, один поселковый и две сельские.

По состоянию на 20.00 30 апреля по предварительным данным на Сумщине проголосовали 16078 избирателей, что составляет 40,7%.

Явка избирателей по состоянию на 20.00:

Бочечковская сельская ОТГ Конотопского района - 49,8%;

Кролевецкая городская ОТГ Кролевецкого района - 34,3%;

Краснопольская поселковая ОТГ Краснопольского района - 41,5%;

Вильшанская сельская ОТГ Недригайловского района - 61,1%.

Политика Выборы ОТГ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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