В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней

Традиционно велоактивисты собрались на парковеке ТРЦ «Мануфактура». Стартовали в 10.00 - колонна байкеров растянулась на несколько сот метров. Они проехались по ул. Харьковской, Героев Сумщины, Набережной р. Стрелка, а также по Покровской площади.
Сопровождали их три автомобиля патрульной полиции. Таким образом неравнодушные сумчане хотели привлечь внимание к отсутствию велодорожек в городе и проблемам с загрязнением окружающей среды, сообщает 5.ua.
По словам велоактивиста, экс-депутата горсовета Сергея Малюка, программа «Два колеса», предусматривающая создание в Сумах 15 велодорожек длиной 23,5 километра, которые объединили бы различные районы города, не действует с момента ее принятия в 2013 году.
Участник акции Виталий Вирченко рассказал: «Это хорошая возможность приучить ребенка с детства к здоровому образу жизни. Дети берут пример».
Другой участник акции Антон Соломонов заметил: «Посещаю потому, что этот день проводится без политики, за поддержку здорового образа жизни, за поддержку местной инфраструктуры. Очень много друзей и коллег тоже ездят. Почти каждый день я езжу на работу на велосипеде, то есть каждый день за сезон где-то 4-5 тысяч километров проезжаю».
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