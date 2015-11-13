Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51198

В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней

1 мая в Сумах прошла традиционная акция – первомайский велодень.

Традиционно велоактивисты собрались на парковеке ТРЦ «Мануфактура». Стартовали в 10.00 - колонна байкеров растянулась на несколько сот метров. Они проехались по ул. Харьковской, Героев Сумщины, Набережной р. Стрелка, а также по Покровской площади.

Сопровождали их три автомобиля патрульной полиции. Таким образом неравнодушные сумчане хотели привлечь внимание к отсутствию велодорожек в городе и проблемам с загрязнением окружающей среды, сообщает 5.ua.

По словам велоактивиста, экс-депутата горсовета Сергея Малюка, программа «Два колеса», предусматривающая создание в Сумах 15 велодорожек длиной 23,5 километра, которые объединили бы различные районы города, не действует с момента ее принятия в 2013 году.

Участник акции Виталий Вирченко рассказал: «Это хорошая возможность приучить ребенка с детства к здоровому образу жизни. Дети берут пример».

Другой участник акции Антон Соломонов заметил: «Посещаю потому, что этот день проводится без политики, за поддержку здорового образа жизни, за поддержку местной инфраструктуры. Очень много друзей и коллег тоже ездят. Почти каждый день я езжу на работу на велосипеде, то есть каждый день за сезон где-то 4-5 тысяч километров проезжаю».

Общество Велодень
view counter

По тематике

В Сумах открывается сезон велодней
28.04.2017 15:46

В Сумах открывается сезон велодней

1 мая в Сумах пройдет традиционный Велодень....

В Сумах во время проведения велодня произошло ДТП
29.05.2016 15:09

В Сумах во время проведения велодня произошло ДТП

Сегодня, 29 мая, в Сумах прошел традиционный велопробег в рамках всеукраинского велодня, который проходит ежегодно в последнее воскресенье мая....

28.05.2016 08:16

В Сумах пройдет Всеукраинский велодень

В воскресенье, 29 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2016 года....

29.04.2016 07:49

В Сумах пройдет «Велодень»

2 мая в Сумах пройдет традиционный велопробег по центральным улицам города с целью популяризации велосипедного транспорта, пропаганды здорового образа жизни,...

13.11.2015 08:07

В Сумах пройдет последний велодень года

В воскресенье, 15 ноября, сумчан-велосипедистов приглашают почтить память жертв ДТП....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.