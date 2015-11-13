В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней 1 мая в Сумах прошла традиционная акция – первомайский велодень.

Традиционно велоактивисты собрались на парковеке ТРЦ «Мануфактура». Стартовали в 10.00 - колонна байкеров растянулась на несколько сот метров. Они проехались по ул. Харьковской, Героев Сумщины, Набережной р. Стрелка, а также по Покровской площади.

Сопровождали их три автомобиля патрульной полиции. Таким образом неравнодушные сумчане хотели привлечь внимание к отсутствию велодорожек в городе и проблемам с загрязнением окружающей среды, сообщает 5.ua.

По словам велоактивиста, экс-депутата горсовета Сергея Малюка, программа «Два колеса», предусматривающая создание в Сумах 15 велодорожек длиной 23,5 километра, которые объединили бы различные районы города, не действует с момента ее принятия в 2013 году.

Участник акции Виталий Вирченко рассказал: «Это хорошая возможность приучить ребенка с детства к здоровому образу жизни. Дети берут пример».

Другой участник акции Антон Соломонов заметил: «Посещаю потому, что этот день проводится без политики, за поддержку здорового образа жизни, за поддержку местной инфраструктуры. Очень много друзей и коллег тоже ездят. Почти каждый день я езжу на работу на велосипеде, то есть каждый день за сезон где-то 4-5 тысяч километров проезжаю».