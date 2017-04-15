Мэр Конотопа считает, что люди Медведчука хотели создать «Сумскую народную республику»

По словам мэра, который собственноручно разогнал акцию медведчуковцев в Конотопе, активисты «Украинского выбора» хотели провести в городе референдум, «вроде того, который проходил в Крыму, в Донецкой и Луганской областях в 2014 году».
«Фактически это была подготовка к созданию «Сумской народной республики». Присутствовали их титушки-охраники, которые были вооружены огнестрельным оружием. Мы задержали, кстати, несколько человек, которые занимались охраной, у них были современные бронежилеты», - сказал Семенихин.
Он считает, что люди Медведчука хотели повторить в Конотопе сценарий «ДНР» и «ЛНР».
«Но мы им не дали это сделать, и патриотические организации города – «Свобода», «Правый сектор», «Азов», а также остальные патриоты города - выступили единым фронтом, и в течение 10 минут мы их выгнали из города. Фактически их планы в Конотопе сорвались», - рассказал Семенихин.
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