Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17164

Мэр Конотопа считает, что люди Медведчука хотели создать «Сумскую народную республику»

Активисты «Украинского выбора» готовились создать «Сумскую народную республику». Об этом в интервью «Еспресо» заявил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По словам мэра, который собственноручно разогнал акцию медведчуковцев в Конотопе, активисты «Украинского выбора» хотели провести в городе референдум, «вроде того, который проходил в Крыму, в Донецкой и Луганской областях в 2014 году».

«Фактически это была подготовка к созданию «Сумской народной республики». Присутствовали их титушки-охраники, которые были вооружены огнестрельным оружием. Мы задержали, кстати, несколько человек, которые занимались охраной, у них были современные бронежилеты», - сказал Семенихин.

Он считает, что люди Медведчука хотели повторить в Конотопе сценарий «ДНР» и «ЛНР».

«Но мы им не дали это сделать, и патриотические организации города – «Свобода», «Правый сектор», «Азов», а также остальные патриоты города - выступили единым фронтом, и в течение 10 минут мы их выгнали из города. Фактически их планы в Конотопе сорвались», - рассказал Семенихин.

Политика Артем Семенихин Виктор Медведчук Конотоп СНР
view counter

По тематике

27.04.2017 09:40

В Конотопе решили переформировать самооборону из-за пророссийских акций

26 апреля в помещении Конотопского горсовета состоялось собрание патриотических сил, организаций, объединений, депутатов городского совета и общественных активистов из-за обострения...

27.04.2017 09:07

Мэр Конотопа выгнал из города сторонников кума Путина

Мэр Конотопа Артем Семенихин сорвал собрание сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор...

20.04.2017 15:23

В Конотопе депутаты поддержали решение о роспуске исполкома

Депутаты Конотопского городского совета проголосовали за проект решения о роспуске исполнительного комитета....

20.04.2017 13:10

В Конотопе уволили директора трамвайного депо из-за махинаций с тендерами

Новым директором трамвайного управления станет Руслан Богдан, который в прошлом работал в руководящем составе КТУ....

18.04.2017 17:29

Конотопская газета отмечает 100-летие

На этой неделе газета «Конотопский край» будет праздновать 100-летний юбилей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.