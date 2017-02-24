Завтра в Сумах сыграет сборная Украины В Сумах сыграют матч отбора на гандбольный чемпионат Европы.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года по гандболу, в котором встретятся сборные команды Украины и Чехии состоится на паркете манежа СумГУ и начнется в 19.00.

Напомним, на сумском площадке украинцы уже принимали команду Исландии. Тогда победу со счетом 27:25 праздновала сборная команда Украины.

9 июня в Сумах в матче отбора на Чемпионат мира женская гандбольная сборная Украины будет принимать испанок.