В Сумах наркоман избил женщину косой Патрульные обнаружили водителя, который вдруг сел за рулем в состоянии наркотического опьянения и подозревается в нанесении телесных повреждений.

28 апреля, около 17 часов, экипаж патрульных получил сообщение о водителе автомобиля Skoda, который сначала принимал наркотические вещества, а затем сел за руль транспортного средства.

Оперативно среагировав на сообщение, стражи порядка остановили указанный автомобиль на проспекте Михаила Лушпы.

Водитель имел признаки наркотического опьянения. В присутствии 2 свидетелей он отказался от прохождения освидетельствования.

Примечательно, что за сутки до этого, патрульные составили на него админпротокол, ведь согласно заключению медицинского учреждения 18 марта 2017 года, он руководил авто в состоянии наркотического опьянения.

В дальнейшем, оформляя админматериалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) КоАП, стражи порядка установили, что указанный мужчина причастен к нанесению телесных повреждений 1 марта этого года.

Тогда у него возник конфликт с женщиной, после чего он избил ее предметом, похожим на ручную косу.

Во время осмотра транспортного средства, в багажном отделении, полицейские обнаружили предмет, которым вероятно наносились телесные повреждения.

Патрульные дооформили административные документы и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.