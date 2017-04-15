Сумчанку обокрала беременная мошенница «Помощь» в размере почти 8000 гривен - так обогатились на жительнице Сум две воровки.

На днях, после обеда, к жительницу улицы Леваневского посетили 2 ранее неизвестные женщины. Одна из них имела признаки беременности. Гражданки попросили набрать им в бутылку воды, чтобы утолить жажду.

После того как неизвестные покинули квартиру, хозяйка обнаружила отсутствие в кошельке, который лежал неподалеку от входной двери, денег в сумме около 8000 гривен. В настоящее время полиция занимается поисками воровок.

Патрульная полиция Сум призывает граждан быть бдительными и внимательными при общении с малоизвестными гражданами.