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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07309

На Сумщине у границы с Россией пограничники задержали двух азербайджанцев

1 мая в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителей государственной границы Украины.

В ходе реализации информации, полученной от участкового инспектора пограничной службы, группа реагирования неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Репьяховка задержала двух граждан Азербайджана, которые пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что 48- и 31-летнему азербайджанцам запрещен въезд в Российскую Федерацию, и именно по этой причине и таким образом они планировали пересечь границу.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на обоих правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Кроме того, в отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении и запрещении въезда на территорию Украины сроком на 3 года каждому.

Право Пограничники
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