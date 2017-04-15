На Сумщине у границы с Россией пограничники задержали двух азербайджанцев 1 мая в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителей государственной границы Украины.

В ходе реализации информации, полученной от участкового инспектора пограничной службы, группа реагирования неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Репьяховка задержала двух граждан Азербайджана, которые пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что 48- и 31-летнему азербайджанцам запрещен въезд в Российскую Федерацию, и именно по этой причине и таким образом они планировали пересечь границу.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на обоих правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Кроме того, в отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении и запрещении въезда на территорию Украины сроком на 3 года каждому.