На Сумщине у границы с Россией пограничники задержали двух азербайджанцев

В ходе реализации информации, полученной от участкового инспектора пограничной службы, группа реагирования неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Степок и российским Репьяховка задержала двух граждан Азербайджана, которые пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.
Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что 48- и 31-летнему азербайджанцам запрещен въезд в Российскую Федерацию, и именно по этой причине и таким образом они планировали пересечь границу.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на обоих правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Кроме того, в отношении иностранцев вынесено решение о принудительном возвращении и запрещении въезда на территорию Украины сроком на 3 года каждому.
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