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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08277

На Сумщине майские праздники прошли без грубых нарушений

Во время праздничных выходных правопорядок и общественную безопасность на улицах города и района охраняли около 300 полицейских. Общее количество зарегистрированных событий за выходные дни, по сравнению с обыденными, не увеличилась.

Чтобы обеспечить публичный порядок и законность, работники полиции Сумщины работали в усиленном режиме. На сообщения граждан о преступлениях на места событий выезжали усиленые следственно-оперативные группы, усиленно работал штаб, который круглосуточно мониторил оперативную обстановку области. Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей.

И кроме охраны публичного спокойствия и соблюдения законности во время праздничных массовых мероприятий, которые прошли в Шостке и Белополье, куда были задействованы сотрудники полиции по безопасности дорожного движения, сотрудники полиции по обеспечению охраны публичной безопасности и порядка, группы быстрого реагирования, полиция продолжала свою ежедневную работу по раскрытию преступлений.

Так, за первый день мая в полицию поступило 399 сообщений, из которых только 28 - с признаками уголовных правонарушений.

За сутки правоохранители раскрыли 1 завладение автотранспортом в Сумском районе, 3 кражи личного имущества у жителей Сум, Сумского района и г. Шостки, обнаружили жителя Серединобуды, который незаконно хранил боеприпасы и шестерых жителей области в хранении наркотиков.

Правоохранители призывают жителей и гостей Сумщины и в дальнейшем не допускать нарушений публичного порядка. Воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, быть внимательными в быту и взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях. А обо всех случаях совершения противоправных посягательств, преступлений и правонарушений незамедлительно сообщайте в полицию на линию «102» (с мобильного бесплатно), сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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