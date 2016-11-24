В Ромнах на заправке сгорел автомобилист

Мужчина пытался установить прицепное устройство на собственный автомобиль, оборудованный для работы на газобаллонном оборудовании и, используя электродрель, повредил газовый баллон, что привело к возгоранию, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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