В Ромнах на заправке сгорел автомобилист В Ромнах на территории неработающей автозаправки произошел пожар автомобиля, во время которого погиб 47-летний местный житель.

Мужчина пытался установить прицепное устройство на собственный автомобиль, оборудованный для работы на газобаллонном оборудовании и, используя электродрель, повредил газовый баллон, что привело к возгоранию, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.