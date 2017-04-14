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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30330

В Ромнах псевдополицейские выманили у пенсионерки 10 тысяч долларов

Роменские работники полиции разыскивают мошенников, которые обманули пожилую женщину и забрали ее последние сбережения.

С сообщением о мошенничестве в Роменский отдел полиции обратилась 73-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонил мужчина, назвавшийся сыном и сообщил, что он находится в полиции за нанесение тяжких телесных повреждений. Чтобы избежать наказания, попросил мать ему помочь. Затем трубку взял другой человек. Злоумышленник представился работником полиции и сообщил, что нужны деньги на лечение потерпевшего, которые она должна передать человеку, который придет на встречу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По договоренности незнакомец подошел к дому пенсионерки, которая отдала ему все деньги, а именно 10 000 долларов США, после чего позвонила сыну, который находился дома и никакого правонарушения не совершал.

Работники полиции делают все возможное, чтобы разыскать и установить злоумышленников. Приметы одного из них, которому заявительница отдала деньги. На вид мужчине 30 лет, рост - 170-175см, среднего телосложения. Был одет в голубую, возможно, серую куртку, темные брюки, на голове темная кепка. Пользовался легковым автомобилем черного цвета. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщите об этом в Роменский отдел полиции. Конфиденциальность гарантирована.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Работники полиции продолжают обращаться к гражданам с просьбой не доверять телефонным собеседникам и проверять полученную информацию. Не помогайте родственникам, близким «решать уголовные вопросі». Запомните, с такими предложениями звонят только мошенники. «В случае, если вам позвонят с подобным предложением, ни в коем случае никому никаких средств не передавайте и не пересылайте, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Сразу сообщайте о них на линию «102»».

Право Мошенничество
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