Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28286

Сумские «Вороны» стали третьими в Первой лиге

На выходных во Львове прошли финальные игры чемпионата Украины по флорболу.

В четвертьфинале сумские флорболисты выиграли у львовской команды «Lemberg» 5:3. В полуфинале «Вороны» разгромно проиграли ривненской команде «Hope» 3:12. А в матче за третье место сумчане переиграли команду из Днепра «Sky Knights» 5:0, став таким образом бронзовыми призерами Первой лиги.

Спорт «Вороны» Флорбол
view counter

По тематике

27.04.2017 13:38

Сумские «Вороны» выиграли бронзу

На выходных в Запорожье проходил финал чемпионата Украины по флорболу среди юниоров....

Сумские «Вороны» вышли в плей-офф первой лиги
14.03.2017 16:36

Сумские «Вороны» вышли в плей-офф первой лиги

На выходных в Виннице прошел матчи третий, финальный тур чемпионата Украины по флорболу среди команд первой лиги....

17.01.2017 10:10

Сумские «Вороны» играли во флорбол

14-15 января второй тур чемпионата Украины по флорболу в первой лиге принимал Днепр....

Сумские «Вороны» взяли два вторых места в Запорожье
19.12.2016 10:10

Сумские «Вороны» взяли два вторых места в Запорожье

16-17 декабря в Запорожье проходил второй тур юниорских чемпионатов Украины по флорболу в Восточной конференции....

14.11.2016 12:40

Сумские «Вороны» лидируют в первой лиге

12-13 ноября в Запорожье прошли игры первого тура чемпионата Украины по флорболу в Восточной конференции первой лиги....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.