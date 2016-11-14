Сумские «Вороны» стали третьими в Первой лиге На выходных во Львове прошли финальные игры чемпионата Украины по флорболу.

В четвертьфинале сумские флорболисты выиграли у львовской команды «Lemberg» 5:3. В полуфинале «Вороны» разгромно проиграли ривненской команде «Hope» 3:12. А в матче за третье место сумчане переиграли команду из Днепра «Sky Knights» 5:0, став таким образом бронзовыми призерами Первой лиги.