Сумские «Вороны» стали третьими в Первой лиге

В четвертьфинале сумские флорболисты выиграли у львовской команды «Lemberg» 5:3. В полуфинале «Вороны» разгромно проиграли ривненской команде «Hope» 3:12. А в матче за третье место сумчане переиграли команду из Днепра «Sky Knights» 5:0, став таким образом бронзовыми призерами Первой лиги.
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