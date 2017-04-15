Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35279

Сумской бегун стал вторым в Украине

30 апреля в Черкассах прошел чемпионат Украины по бегу на 10000 метров.

В нем приняли участие 84 атлета, что является рекордом. На этих соревнованиях проходил отбор в сборную Украины, которая 10 июня в Минске выступит на Кубке Европы в беге на 10000 метров. Также стайеры молодежной и юниорской возрастной групп выполняли здесь нормативы для участия в чемпионатах Европы в своих возрастных группах.

Очень интересной была борьба у мужчин. До последних метров не было понятно, кто будет праздновать победу. В итоге на самом финише ее вырвал киевлянин Николай Нижник - 29 минут 14,75 секунды. Вторым стал уроженец Сумщины Дмитрий Лашин (29.15,51), третьим - Роман Романенко из Днепра (29.16,28).

У женщин подавляющее преимущество имела Виктория Калюжная из Донецка. Она после седьмого километра убежала от преследовательниц и победила с результатом 33.35,96. Порадовали девушки из молодежной возрастной группы. Здесь лучшей, с третьим временем в абсолюте, стала тернопольчанка Наталья Стребкова (34.05,84). Второй (пятой в целом) была полтавчанка Валерия Зиненко (34.21,64). Харьковчанка Марина Немченко финишировала третьей (34.28,18), и также выполнила норматив на чемпионат Европы среди молодежи, который 13-16 июля состоится в Быдгоще (Польша).

Из наших отметим также уроженца Сумщины Артема Казбана, который показал четвертое время среди мужчин (29:51,24), Яну Нагорную, которая показала седьмое время среди молодежи (41:34,42), и Марию Радько с восьмым результатом (42:07,91), Сергея Марчука с десятым временем среди мужчин (30:55,41) и Виталия Иваха с девятым (34:17,00) среди молодежи.

На поездку в Минск претендуют два уроженца Сумщины – Дмитрий Лашин и Артем Казбан. Решение – за тренерским штабом.

Спорт Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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