Сумской бегун стал вторым в Украине 30 апреля в Черкассах прошел чемпионат Украины по бегу на 10000 метров.

В нем приняли участие 84 атлета, что является рекордом. На этих соревнованиях проходил отбор в сборную Украины, которая 10 июня в Минске выступит на Кубке Европы в беге на 10000 метров. Также стайеры молодежной и юниорской возрастной групп выполняли здесь нормативы для участия в чемпионатах Европы в своих возрастных группах.

Очень интересной была борьба у мужчин. До последних метров не было понятно, кто будет праздновать победу. В итоге на самом финише ее вырвал киевлянин Николай Нижник - 29 минут 14,75 секунды. Вторым стал уроженец Сумщины Дмитрий Лашин (29.15,51), третьим - Роман Романенко из Днепра (29.16,28).

У женщин подавляющее преимущество имела Виктория Калюжная из Донецка. Она после седьмого километра убежала от преследовательниц и победила с результатом 33.35,96. Порадовали девушки из молодежной возрастной группы. Здесь лучшей, с третьим временем в абсолюте, стала тернопольчанка Наталья Стребкова (34.05,84). Второй (пятой в целом) была полтавчанка Валерия Зиненко (34.21,64). Харьковчанка Марина Немченко финишировала третьей (34.28,18), и также выполнила норматив на чемпионат Европы среди молодежи, который 13-16 июля состоится в Быдгоще (Польша).

Из наших отметим также уроженца Сумщины Артема Казбана, который показал четвертое время среди мужчин (29:51,24), Яну Нагорную, которая показала седьмое время среди молодежи (41:34,42), и Марию Радько с восьмым результатом (42:07,91), Сергея Марчука с десятым временем среди мужчин (30:55,41) и Виталия Иваха с девятым (34:17,00) среди молодежи.

На поездку в Минск претендуют два уроженца Сумщины – Дмитрий Лашин и Артем Казбан. Решение – за тренерским штабом.