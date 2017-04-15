Сумчане отличились на Харьковском марафоне

Более 10 тысяч бегунов участвовали в забегах на 4,2 км, 10 км и 42 км.
Шосткинский спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов был третьим в общем зачете, показав время 2:38:13. В своей возрастной категории (40-49 лет) наш земляк стал первым.
12-ой в общем зачете, второй среди женщин и первой в своей возрасте стала Людмила Шелест – 3:14,30.
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