Сумчане отличились на Харьковском марафоне 30 апреля в Харькове прошел традиционный, уже 4-й Харьковский марафон.

Более 10 тысяч бегунов участвовали в забегах на 4,2 км, 10 км и 42 км.

Шосткинский спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов был третьим в общем зачете, показав время 2:38:13. В своей возрастной категории (40-49 лет) наш земляк стал первым.

12-ой в общем зачете, второй среди женщин и первой в своей возрасте стала Людмила Шелест – 3:14,30.