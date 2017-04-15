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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11270

Сумчане отличились на Харьковском марафоне

30 апреля в Харькове прошел традиционный, уже 4-й Харьковский марафон.

Более 10 тысяч бегунов участвовали в забегах на 4,2 км, 10 км и 42 км.

Шосткинский спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов был третьим в общем зачете, показав время 2:38:13. В своей возрастной категории (40-49 лет) наш земляк стал первым.

12-ой в общем зачете, второй среди женщин и первой в своей возрасте стала Людмила Шелест – 3:14,30.

Спорт Легкая атлетика Марафон
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Сегодня 16:35

Сумской бегун стал вторым в Украине

30 апреля в Черкассах прошел чемпионат Украины по бегу на 10000 метров....

Областная ДЮСШ выиграла чемпионат Украины
28.04.2017 08:57

Областная ДЮСШ выиграла чемпионат Украины

25-27 апреля в Кропивницком прошел чемпионат Украины среди спортшкол по легкой атлетике....

Сумской легкоатлет стал лучшим в Варшаве
26.04.2017 13:58

Сумской легкоатлет стал лучшим в Варшаве

Уроженец Сумщины Дмитрий Лашин выиграл 10-километровый забег в рамках Orlen Warsaw Marathon....

Сумчан приглашают на августовский полумарафон
20.04.2017 10:25

Сумчан приглашают на августовский полумарафон

27 августа в Сумах пройдет второй сумской полумарафон....

19.04.2017 11:24

Студенты бегали кросс на Басах

В урочище Басы состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди команд высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитация в зачет городской спартакиады....

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«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
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CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
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CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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